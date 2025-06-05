КотировкиРазделы
PPC: Pilgrim's Pride Corporation

42.54 USD 0.28 (0.65%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PPC за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.21, а максимальная — 42.90.

Следите за динамикой Pilgrim's Pride Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
42.21 42.90
Годовой диапазон
41.95 57.17
Предыдущее закрытие
42.82
Open
42.80
Bid
42.54
Ask
42.84
Low
42.21
High
42.90
Объем
3.351 K
Дневное изменение
-0.65%
Месячное изменение
-4.30%
6-месячное изменение
-22.78%
Годовое изменение
-7.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.