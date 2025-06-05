Валюты / PPC
PPC: Pilgrim's Pride Corporation
42.54 USD 0.28 (0.65%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PPC за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.21, а максимальная — 42.90.
Следите за динамикой Pilgrim's Pride Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
42.21 42.90
Годовой диапазон
41.95 57.17
- Предыдущее закрытие
- 42.82
- Open
- 42.80
- Bid
- 42.54
- Ask
- 42.84
- Low
- 42.21
- High
- 42.90
- Объем
- 3.351 K
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- -4.30%
- 6-месячное изменение
- -22.78%
- Годовое изменение
- -7.20%
