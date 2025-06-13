Währungen / PPC
PPC: Pilgrim's Pride Corporation
41.39 USD 0.93 (2.20%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PPC hat sich für heute um -2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.92 bis zu einem Hoch von 42.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pilgrim's Pride Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PPC News
- Pilgrim’s Pride auf 52-Wochen-Tief: Aktie trotz starker Zahlen unter Druck
- Pilgrims Pride Corp stock hits 52-week low at 41.56 USD
- Is Pilgrim's Pride (PPC) Stock Undervalued Right Now?
- How Strong QSR Demand Supports PPC's Small Bird Segment in Q2 2025
- Pilgrim's Pride (PPC) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Pilgrim's Pride (PPC) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Why Is Pilgrim's Pride (PPC) Down 7.9% Since Last Earnings Report?
- JBS sees US cattle cycle improving from late 2027
- Pilgrim's Pride Leans Into E-Commerce: Can It Win the Digital Shelf?
- Pilgrim's Pride (PPC) Q2 Revenue Up 4%
- Panama Ports says it will discuss ports sale with Panama government
- Pilgrims Pride earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Pilgrim's Pride (PPC) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Shares Of No. 1 Ranked Food Firm Cal-Maine Hit All-Time High On Earnings, Give A Chunk Of That Back
- Cal-Maine Foods Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Pilgrim's Pride: Looks Cheap And Attractive But With A Commodity Catch (NASDAQ:PPC)
- Pilgrim's Pride (PPC) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- CVS and Archer-Daniels-Midland Look Good on This Ratio
- Why Pilgrim's Pride (PPC) Dipped More Than Broader Market Today
- JBS N.V. Stock: Buy Before The Market Wakes Up To This Global Value Play (NYSE:JBS)
- Goldman Sachs initiates Hormel Foods stock with Buy rating
- Goldman Sachs initiates Pilgrim’s Pride stock with neutral rating
- Tyson Foods: Margins Tight, Earnings Mixed, Hold This Protein Leader (NYSE:TSN)
- Brazil beef barons' Wall Street listing caps a return from exile
Tagesspanne
40.92 42.19
Jahresspanne
40.92 57.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.32
- Eröffnung
- 41.97
- Bid
- 41.39
- Ask
- 41.69
- Tief
- 40.92
- Hoch
- 42.19
- Volumen
- 4.150 K
- Tagesänderung
- -2.20%
- Monatsänderung
- -6.88%
- 6-Monatsänderung
- -24.87%
- Jahresänderung
- -9.71%
