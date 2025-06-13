KurseKategorien
Währungen / PPC
Zurück zum Aktien

PPC: Pilgrim's Pride Corporation

41.39 USD 0.93 (2.20%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PPC hat sich für heute um -2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.92 bis zu einem Hoch von 42.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pilgrim's Pride Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PPC News

Tagesspanne
40.92 42.19
Jahresspanne
40.92 57.17
Vorheriger Schlusskurs
42.32
Eröffnung
41.97
Bid
41.39
Ask
41.69
Tief
40.92
Hoch
42.19
Volumen
4.150 K
Tagesänderung
-2.20%
Monatsänderung
-6.88%
6-Monatsänderung
-24.87%
Jahresänderung
-9.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K