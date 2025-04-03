Dövizler / PPBI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PPBI: Pacific Premier Bancorp Inc
24.49 USD 0.08 (0.33%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PPBI fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.31 ve Yüksek fiyatı olarak 24.97 aralığında işlem gördü.
Pacific Premier Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
PPBI haberleri
- Columbia Banking System hisseleri Raymond James’in Analist Favori Listesine eklendi
- Columbia Banking System stock added to Raymond James Analyst Favorite List
- Columbia Banking System stock rating upgraded to Strong Buy by Raymond James
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Piper Sandler raises Columbia Banking System stock price target to $35 following PPBI acquisition
- Interactive Brokers shares jump as it secures spot in S&P 500
- Interactive Brokers To Join S&P 500; Robinhood, AppLovin Snubbed Again
- Interactive Brokers, Talen Energy, Kinetik stocks rise on index inclusion news
- Arnold, Pacific Premier Bancorp general counsel, sells $112k in stock
- Pacific Premier Q2 2025 slides: Strengthening fundamentals before Columbia merger
- Columbia Banking Q2 2025 slides: Operating EPS rises as Pacific Premier acquisition nears
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Pacific Premier earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Columbia Banking System stock rating reiterated by Piper Sandler
- Star Mountain Capital Appoints Curtis Glovier as Chief Investment Officer
- Jefferies initiates Columbia Banking with Hold, sets $27 target
- Pacific Premier Bancorp Approves LTIP Amendment
- Columbia Banking System holds annual shareholder meeting
- Eastern to acquire HarborOne in $490 million deal in latest U.S. regional bank consolidation
- Pacific Premier Bancorp Stock: Numbers On Its Side, Eye Macroeconomic Factor (NASDAQ:PPBI)
Günlük aralık
24.31 24.97
Yıllık aralık
18.06 30.26
- Önceki kapanış
- 24.41
- Açılış
- 24.37
- Satış
- 24.49
- Alış
- 24.79
- Düşük
- 24.31
- Yüksek
- 24.97
- Hacim
- 7.779 K
- Günlük değişim
- 0.33%
- Aylık değişim
- 15.03%
- 6 aylık değişim
- -0.73%
- Yıllık değişim
- -4.37%
21 Eylül, Pazar