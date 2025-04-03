Валюты / PPBI
PPBI: Pacific Premier Bancorp Inc
24.49 USD 0.08 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PPBI за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.31, а максимальная — 24.97.
Следите за динамикой Pacific Premier Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PPBI
- Акции Columbia Banking System добавлены в список фаворитов аналитиков Raymond James
- Columbia Banking System stock added to Raymond James Analyst Favorite List
- Raymond James повысил рейтинг акций Columbia Banking System до "Активно покупать"
- Columbia Banking System stock rating upgraded to Strong Buy by Raymond James
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Piper Sandler raises Columbia Banking System stock price target to $35 following PPBI acquisition
- Interactive Brokers shares jump as it secures spot in S&P 500
- Interactive Brokers To Join S&P 500; Robinhood, AppLovin Snubbed Again
- Interactive Brokers, Talen Energy, Kinetik stocks rise on index inclusion news
- Arnold, Pacific Premier Bancorp general counsel, sells $112k in stock
- Pacific Premier Q2 2025 slides: Strengthening fundamentals before Columbia merger
- Columbia Banking Q2 2025 slides: Operating EPS rises as Pacific Premier acquisition nears
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Pacific Premier earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Columbia Banking System stock rating reiterated by Piper Sandler
- Star Mountain Capital Appoints Curtis Glovier as Chief Investment Officer
- Jefferies initiates Columbia Banking with Hold, sets $27 target
- Pacific Premier Bancorp Approves LTIP Amendment
- Columbia Banking System holds annual shareholder meeting
- Eastern to acquire HarborOne in $490 million deal in latest U.S. regional bank consolidation
- Pacific Premier Bancorp Stock: Numbers On Its Side, Eye Macroeconomic Factor (NASDAQ:PPBI)
Дневной диапазон
24.31 24.97
Годовой диапазон
18.06 30.26
- Предыдущее закрытие
- 24.41
- Open
- 24.37
- Bid
- 24.49
- Ask
- 24.79
- Low
- 24.31
- High
- 24.97
- Объем
- 7.779 K
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 15.03%
- 6-месячное изменение
- -0.73%
- Годовое изменение
- -4.37%
