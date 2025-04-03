КотировкиРазделы
Валюты / PPBI
Назад в Рынок акций США

PPBI: Pacific Premier Bancorp Inc

24.49 USD 0.08 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PPBI за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.31, а максимальная — 24.97.

Следите за динамикой Pacific Premier Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PPBI

Дневной диапазон
24.31 24.97
Годовой диапазон
18.06 30.26
Предыдущее закрытие
24.41
Open
24.37
Bid
24.49
Ask
24.79
Low
24.31
High
24.97
Объем
7.779 K
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
15.03%
6-месячное изменение
-0.73%
Годовое изменение
-4.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.