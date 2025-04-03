通貨 / PPBI
PPBI: Pacific Premier Bancorp Inc
24.49 USD 0.08 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PPBIの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり24.31の安値と24.97の高値で取引されました。
Pacific Premier Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PPBI News
- レイモンド・ジェームズのアナリスト推奨リストにコロンビア・バンキング・システム株が追加
- Columbia Banking System stock added to Raymond James Analyst Favorite List
- レイモンド・ジェームズ、コロンビア・バンキング・システムの格付けを「強い買い」に引き上げ
- Columbia Banking System stock rating upgraded to Strong Buy by Raymond James
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Piper Sandler raises Columbia Banking System stock price target to $35 following PPBI acquisition
- Interactive Brokers shares jump as it secures spot in S&P 500
- Interactive Brokers To Join S&P 500; Robinhood, AppLovin Snubbed Again
- Interactive Brokers, Talen Energy, Kinetik stocks rise on index inclusion news
- Arnold, Pacific Premier Bancorp general counsel, sells $112k in stock
- Pacific Premier Q2 2025 slides: Strengthening fundamentals before Columbia merger
- Columbia Banking Q2 2025 slides: Operating EPS rises as Pacific Premier acquisition nears
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Pacific Premier earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Columbia Banking System stock rating reiterated by Piper Sandler
- Star Mountain Capital Appoints Curtis Glovier as Chief Investment Officer
- Jefferies initiates Columbia Banking with Hold, sets $27 target
- Pacific Premier Bancorp Approves LTIP Amendment
- Columbia Banking System holds annual shareholder meeting
- Eastern to acquire HarborOne in $490 million deal in latest U.S. regional bank consolidation
- Pacific Premier Bancorp Stock: Numbers On Its Side, Eye Macroeconomic Factor (NASDAQ:PPBI)
1日のレンジ
24.31 24.97
1年のレンジ
18.06 30.26
- 以前の終値
- 24.41
- 始値
- 24.37
- 買値
- 24.49
- 買値
- 24.79
- 安値
- 24.31
- 高値
- 24.97
- 出来高
- 7.779 K
- 1日の変化
- 0.33%
- 1ヶ月の変化
- 15.03%
- 6ヶ月の変化
- -0.73%
- 1年の変化
- -4.37%
