KurseKategorien
Währungen / PPBI
Zurück zum Aktien

PPBI: Pacific Premier Bancorp Inc

24.49 USD 0.08 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PPBI hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.31 bis zu einem Hoch von 24.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacific Premier Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PPBI News

Tagesspanne
24.31 24.97
Jahresspanne
18.06 30.26
Vorheriger Schlusskurs
24.41
Eröffnung
24.37
Bid
24.49
Ask
24.79
Tief
24.31
Hoch
24.97
Volumen
7.779 K
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
15.03%
6-Monatsänderung
-0.73%
Jahresänderung
-4.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K