PPBI: Pacific Premier Bancorp Inc
24.49 USD 0.08 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PPBI hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.31 bis zu einem Hoch von 24.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacific Premier Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
PPBI News
Tagesspanne
24.31 24.97
Jahresspanne
18.06 30.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.41
- Eröffnung
- 24.37
- Bid
- 24.49
- Ask
- 24.79
- Tief
- 24.31
- Hoch
- 24.97
- Volumen
- 7.779 K
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 15.03%
- 6-Monatsänderung
- -0.73%
- Jahresänderung
- -4.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K