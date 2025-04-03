통화 / PPBI
PPBI: Pacific Premier Bancorp Inc
24.49 USD 0.08 (0.33%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PPBI 환율이 오늘 0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.31이고 고가는 24.97이었습니다.
Pacific Premier Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PPBI News
- 컬럼비아 뱅킹 시스템, 레이먼드 제임스 "최선호" 종목에 편입
- Columbia Banking System stock added to Raymond James Analyst Favorite List
- 컬럼비아 뱅킹 시스템, Raymond James, ’Strong Buy’로 등급 상향
- Columbia Banking System stock rating upgraded to Strong Buy by Raymond James
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Piper Sandler raises Columbia Banking System stock price target to $35 following PPBI acquisition
- Interactive Brokers shares jump as it secures spot in S&P 500
- Interactive Brokers To Join S&P 500; Robinhood, AppLovin Snubbed Again
- Interactive Brokers, Talen Energy, Kinetik stocks rise on index inclusion news
- Arnold, Pacific Premier Bancorp general counsel, sells $112k in stock
- Pacific Premier Q2 2025 slides: Strengthening fundamentals before Columbia merger
- Columbia Banking Q2 2025 slides: Operating EPS rises as Pacific Premier acquisition nears
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Pacific Premier earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Columbia Banking System stock rating reiterated by Piper Sandler
- Star Mountain Capital Appoints Curtis Glovier as Chief Investment Officer
- Jefferies initiates Columbia Banking with Hold, sets $27 target
- Pacific Premier Bancorp Approves LTIP Amendment
- Columbia Banking System holds annual shareholder meeting
- Eastern to acquire HarborOne in $490 million deal in latest U.S. regional bank consolidation
- Pacific Premier Bancorp Stock: Numbers On Its Side, Eye Macroeconomic Factor (NASDAQ:PPBI)
일일 변동 비율
24.31 24.97
년간 변동
18.06 30.26
- 이전 종가
- 24.41
- 시가
- 24.37
- Bid
- 24.49
- Ask
- 24.79
- 저가
- 24.31
- 고가
- 24.97
- 볼륨
- 7.779 K
- 일일 변동
- 0.33%
- 월 변동
- 15.03%
- 6개월 변동
- -0.73%
- 년간 변동율
- -4.37%
20 9월, 토요일