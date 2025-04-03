货币 / PPBI
PPBI: Pacific Premier Bancorp Inc
24.49 USD 0.08 (0.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PPBI汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点24.31和高点24.97进行交易。
关注Pacific Premier Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
PPBI新闻
- Columbia Banking System stock added to Raymond James Analyst Favorite List
- 雷蒙德詹姆斯将哥伦比亚银行系统股票评级上调至"强力买入"
- Columbia Banking System stock rating upgraded to Strong Buy by Raymond James
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Piper Sandler raises Columbia Banking System stock price target to $35 following PPBI acquisition
- Interactive Brokers shares jump as it secures spot in S&P 500
- Interactive Brokers To Join S&P 500; Robinhood, AppLovin Snubbed Again
- Interactive Brokers, Talen Energy, Kinetik stocks rise on index inclusion news
- Arnold, Pacific Premier Bancorp general counsel, sells $112k in stock
- Pacific Premier Q2 2025 slides: Strengthening fundamentals before Columbia merger
- Columbia Banking Q2 2025 slides: Operating EPS rises as Pacific Premier acquisition nears
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Pacific Premier earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Pacific Premier Bancorp (PPBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Columbia Banking System stock rating reiterated by Piper Sandler
- Star Mountain Capital Appoints Curtis Glovier as Chief Investment Officer
- Jefferies initiates Columbia Banking with Hold, sets $27 target
- Pacific Premier Bancorp Approves LTIP Amendment
- Columbia Banking System holds annual shareholder meeting
- Eastern to acquire HarborOne in $490 million deal in latest U.S. regional bank consolidation
- Pacific Premier Bancorp Stock: Numbers On Its Side, Eye Macroeconomic Factor (NASDAQ:PPBI)
日范围
24.31 24.97
年范围
18.06 30.26
- 前一天收盘价
- 24.41
- 开盘价
- 24.37
- 卖价
- 24.49
- 买价
- 24.79
- 最低价
- 24.31
- 最高价
- 24.97
- 交易量
- 7.779 K
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 15.03%
- 6个月变化
- -0.73%
- 年变化
- -4.37%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值