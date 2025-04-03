Valute / PPBI
PPBI: Pacific Premier Bancorp Inc
24.49 USD 0.08 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PPBI ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.31 e ad un massimo di 24.97.
Segui le dinamiche di Pacific Premier Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.31 24.97
Intervallo Annuale
18.06 30.26
- Chiusura Precedente
- 24.41
- Apertura
- 24.37
- Bid
- 24.49
- Ask
- 24.79
- Minimo
- 24.31
- Massimo
- 24.97
- Volume
- 7.779 K
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- 15.03%
- Variazione Semestrale
- -0.73%
- Variazione Annuale
- -4.37%
20 settembre, sabato