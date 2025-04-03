QuotazioniSezioni
PPBI: Pacific Premier Bancorp Inc

24.49 USD 0.08 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PPBI ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.31 e ad un massimo di 24.97.

Segui le dinamiche di Pacific Premier Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.31 24.97
Intervallo Annuale
18.06 30.26
Chiusura Precedente
24.41
Apertura
24.37
Bid
24.49
Ask
24.79
Minimo
24.31
Massimo
24.97
Volume
7.779 K
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
15.03%
Variazione Semestrale
-0.73%
Variazione Annuale
-4.37%
