PPA: Invesco Aerospace & Defense ETF

151.64 USD 0.18 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PPA fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 150.47 ve Yüksek fiyatı olarak 152.06 aralığında işlem gördü.

Invesco Aerospace & Defense ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
150.47 152.06
Yıllık aralık
100.41 152.06
Önceki kapanış
151.46
Açılış
151.47
Satış
151.64
Alış
151.94
Düşük
150.47
Yüksek
152.06
Hacim
265
Günlük değişim
0.12%
Aylık değişim
3.32%
6 aylık değişim
30.56%
Yıllık değişim
32.45%
21 Eylül, Pazar