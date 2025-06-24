Валюты / PPA
PPA: Invesco Aerospace & Defense ETF
150.47 USD 0.17 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PPA за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 149.81, а максимальная — 151.19.
Следите за динамикой Invesco Aerospace & Defense ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
149.81 151.19
Годовой диапазон
100.41 151.19
- Предыдущее закрытие
- 150.30
- Open
- 150.61
- Bid
- 150.47
- Ask
- 150.77
- Low
- 149.81
- High
- 151.19
- Объем
- 357
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 2.52%
- 6-месячное изменение
- 29.55%
- Годовое изменение
- 31.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.