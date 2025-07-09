Devises / PPA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PPA: Invesco Aerospace & Defense ETF
151.64 USD 0.18 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PPA a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 150.47 et à un maximum de 152.06.
Suivez la dynamique Invesco Aerospace & Defense ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPA Nouvelles
- PPA: Accelerated Defense Spending Will Provide Further Momentum (NYSEARCA:PPA)
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- How To Gain Index Traction In Defense
- NATO Airspace Crisis Ignites Rally in Defense ETFs
- Lockheed Martin riposte à la victoire de Boeing avec le F-47 en proposant une mise à niveau rentable du F-35 utilisant la technologie de sixième génération | Benzinga France
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- Should You Invest in the Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)?
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- Aerospace and defense stocks are hot. These 10 companies are expected to show the fastest sales growth.
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ETFs in Focus in Light of Aerospace & Defense Q2 Earnings Boost
- PPA: The Trend And Fundamentals Remain Bullish (NYSEARCA:PPA)
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- PPA: An Ideal Way To Invest In Defense And The Golden Dome
- SHLD: A Compelling ETF, But Prefer To Wait For Some Retracement (NYSEARCA:SHLD)
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- The Potential Opportunity In Aerospace As Defence Spending Rises
Range quotidien
150.47 152.06
Range Annuel
100.41 152.06
- Clôture Précédente
- 151.46
- Ouverture
- 151.47
- Bid
- 151.64
- Ask
- 151.94
- Plus Bas
- 150.47
- Plus Haut
- 152.06
- Volume
- 265
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- 3.32%
- Changement à 6 Mois
- 30.56%
- Changement Annuel
- 32.45%
20 septembre, samedi