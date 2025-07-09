CotationsSections
PPA: Invesco Aerospace & Defense ETF

151.64 USD 0.18 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PPA a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 150.47 et à un maximum de 152.06.

Suivez la dynamique Invesco Aerospace & Defense ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
150.47 152.06
Range Annuel
100.41 152.06
Clôture Précédente
151.46
Ouverture
151.47
Bid
151.64
Ask
151.94
Plus Bas
150.47
Plus Haut
152.06
Volume
265
Changement quotidien
0.12%
Changement Mensuel
3.32%
Changement à 6 Mois
30.56%
Changement Annuel
32.45%
20 septembre, samedi