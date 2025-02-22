FiyatlarBölümler
POWI: Power Integrations Inc

42.95 USD 2.62 (5.75%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

POWI fiyatı bugün -5.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.75 ve Yüksek fiyatı olarak 45.48 aralığında işlem gördü.

Power Integrations Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
42.75 45.48
Yıllık aralık
40.86 69.53
Önceki kapanış
45.57
Açılış
45.48
Satış
42.95
Alış
43.25
Düşük
42.75
Yüksek
45.48
Hacim
2.070 K
Günlük değişim
-5.75%
Aylık değişim
-3.44%
6 aylık değişim
-16.44%
Yıllık değişim
-32.27%
21 Eylül, Pazar