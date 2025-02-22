Валюты / POWI
POWI: Power Integrations Inc
45.13 USD 0.26 (0.58%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс POWI за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.57, а максимальная — 45.67.
Следите за динамикой Power Integrations Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
44.57 45.67
Годовой диапазон
40.86 69.53
- Предыдущее закрытие
- 44.87
- Open
- 45.12
- Bid
- 45.13
- Ask
- 45.43
- Low
- 44.57
- High
- 45.67
- Объем
- 1.202 K
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 1.46%
- 6-месячное изменение
- -12.20%
- Годовое изменение
- -28.83%
