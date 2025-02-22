Devises / POWI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
POWI: Power Integrations Inc
42.95 USD 2.62 (5.75%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de POWI a changé de -5.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.75 et à un maximum de 45.48.
Suivez la dynamique Power Integrations Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POWI Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Power Integrations (POWI) VP Bailey Doug sells $796k in stock
- Benchmark lowers Power Integrations stock price target on weak guidance
- Power Integrations stock hits 52-week low at 40.53 USD
- Power Integrations, Inc. (POWI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Power Integrations (POWI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Power Integrations earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Buy, Sell or Hold Navitas Stock? Key Tips Ahead of Q2 Earnings
- How Is Navitas Leading AI Data Center Power Platform Expansion?
- Power Integrations names Jennifer Lloyd as new CEO
- Power Integrations: Potential Does Not Always Live Up To Expectations
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Madison Small Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Range quotidien
42.75 45.48
Range Annuel
40.86 69.53
- Clôture Précédente
- 45.57
- Ouverture
- 45.48
- Bid
- 42.95
- Ask
- 43.25
- Plus Bas
- 42.75
- Plus Haut
- 45.48
- Volume
- 2.070 K
- Changement quotidien
- -5.75%
- Changement Mensuel
- -3.44%
- Changement à 6 Mois
- -16.44%
- Changement Annuel
- -32.27%
20 septembre, samedi