POWI: Power Integrations Inc

42.95 USD 2.62 (5.75%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de POWI a changé de -5.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.75 et à un maximum de 45.48.

Suivez la dynamique Power Integrations Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
42.75 45.48
Range Annuel
40.86 69.53
Clôture Précédente
45.57
Ouverture
45.48
Bid
42.95
Ask
43.25
Plus Bas
42.75
Plus Haut
45.48
Volume
2.070 K
Changement quotidien
-5.75%
Changement Mensuel
-3.44%
Changement à 6 Mois
-16.44%
Changement Annuel
-32.27%
