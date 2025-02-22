Währungen / POWI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
POWI: Power Integrations Inc
45.57 USD 0.98 (2.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von POWI hat sich für heute um 2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.03 bis zu einem Hoch von 46.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Power Integrations Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POWI News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Power Integrations (POWI) VP Bailey Doug sells $796k in stock
- Benchmark lowers Power Integrations stock price target on weak guidance
- Power Integrations stock hits 52-week low at 40.53 USD
- Power Integrations, Inc. (POWI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Power Integrations (POWI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Power Integrations earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Buy, Sell or Hold Navitas Stock? Key Tips Ahead of Q2 Earnings
- How Is Navitas Leading AI Data Center Power Platform Expansion?
- Power Integrations names Jennifer Lloyd as new CEO
- Power Integrations: Potential Does Not Always Live Up To Expectations
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Madison Small Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
45.03 46.04
Jahresspanne
40.86 69.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.59
- Eröffnung
- 45.80
- Bid
- 45.57
- Ask
- 45.87
- Tief
- 45.03
- Hoch
- 46.04
- Volumen
- 1.419 K
- Tagesänderung
- 2.20%
- Monatsänderung
- 2.45%
- 6-Monatsänderung
- -11.34%
- Jahresänderung
- -28.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K