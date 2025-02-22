KurseKategorien
POWI: Power Integrations Inc

45.57 USD 0.98 (2.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von POWI hat sich für heute um 2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.03 bis zu einem Hoch von 46.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Power Integrations Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
45.03 46.04
Jahresspanne
40.86 69.53
Vorheriger Schlusskurs
44.59
Eröffnung
45.80
Bid
45.57
Ask
45.87
Tief
45.03
Hoch
46.04
Volumen
1.419 K
Tagesänderung
2.20%
Monatsänderung
2.45%
6-Monatsänderung
-11.34%
Jahresänderung
-28.13%
