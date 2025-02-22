通貨 / POWI
POWI: Power Integrations Inc
45.57 USD 0.98 (2.20%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
POWIの今日の為替レートは、2.20%変化しました。日中、通貨は1あたり45.03の安値と46.04の高値で取引されました。
Power Integrations Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POWI News
1日のレンジ
45.03 46.04
1年のレンジ
40.86 69.53
- 以前の終値
- 44.59
- 始値
- 45.80
- 買値
- 45.57
- 買値
- 45.87
- 安値
- 45.03
- 高値
- 46.04
- 出来高
- 1.419 K
- 1日の変化
- 2.20%
- 1ヶ月の変化
- 2.45%
- 6ヶ月の変化
- -11.34%
- 1年の変化
- -28.13%
