货币 / POWI
POWI: Power Integrations Inc
45.21 USD 0.08 (0.18%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日POWI汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点44.92和高点45.70进行交易。
关注Power Integrations Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
44.92 45.70
年范围
40.86 69.53
- 前一天收盘价
- 45.13
- 开盘价
- 45.12
- 卖价
- 45.21
- 买价
- 45.51
- 最低价
- 44.92
- 最高价
- 45.70
- 交易量
- 274
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 1.64%
- 6个月变化
- -12.04%
- 年变化
- -28.70%
