POOL: Pool Corporation
317.92 USD 7.20 (2.21%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
POOL fiyatı bugün -2.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 316.88 ve Yüksek fiyatı olarak 325.57 aralığında işlem gördü.
Pool Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
POOL haberleri
- 1 Top Stock to Buy Right Now That Warren Buffett Has Been Buying
- Here Are the 2 Stocks Warren Buffett Can't Stop Buying
- Stifel, Pool Corp için 300 dolar hedef fiyatını korudu
- Pool Corp stock price target maintained at $300 by Stifel
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Buffett Bets On Real Estate: New Holdings Revealed At Berkshire Hathaway
- Billionaire Warren Buffett Sold 41% of Berkshire's Stake in Bank of America and Is Piling Into 2 Magnificent Stocks for a 4th Straight Quarter
- 12 Stocks Warren Buffett's Berkshire Hathaway Has Been Loading Up On in 2025
- Billionaire Warren Buffett Sold 41% of Berkshire's Stake in Bank of America and Is Piling Into an Industry Leader That's Gained Almost 47,000% Since Its IPO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Billionaire Warren Buffett Sold 69% of Berkshire's Stake in Apple and Has Loaded Up on This Industry-Leading Stock for 4 Straight Quarters
- Highlights From Berkshire Hathaway Earnings: 3 Key Trends Investors Should Track
- MetaWin Announces $1.3 Million NFT Holder Exclusive Giveaway
- Warren Buffett Doubles Down On America's Housing Boom, Upping Berkshire's Holdings In Homebuilders And Building Supply Firms By Triple Digits - D.R. Horton (NYSE:DHI), Allegion (NYSE:ALLE)
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Warren Buffett places new bets on UnitedHealth and a major homebuilder, sending their stocks soaring
- UnitedHealth shares surge as Buffett’s Berkshire shows new stake
- YETI vs. POOL: Which Stock Is the Better Value Option?
- 3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
- CoinW Enhances Futures Protection Program with New Features to Safeguard Traders
- Dorian LPG Q1 FY26 slides: profit slumps 80% despite growing global volumes
- Billionaire Warren Buffett Sold 39% of Berkshire's Stake in Bank of America and Is Piling Into an Industry Leader That's Gained Almost 48,000% Since Its IPO
- Pool Corporation declares $1.25 quarterly dividend
- Leslie’s stock price target lowered to $0.47 by Stifel on weak results
Günlük aralık
316.88 325.57
Yıllık aralık
282.22 395.60
- Önceki kapanış
- 325.12
- Açılış
- 325.12
- Satış
- 317.92
- Alış
- 318.22
- Düşük
- 316.88
- Yüksek
- 325.57
- Hacim
- 1.589 K
- Günlük değişim
- -2.21%
- Aylık değişim
- 3.74%
- 6 aylık değişim
- 0.45%
- Yıllık değişim
- -15.45%
21 Eylül, Pazar