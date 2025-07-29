FiyatlarBölümler
POOL
POOL: Pool Corporation

317.92 USD 7.20 (2.21%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

POOL fiyatı bugün -2.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 316.88 ve Yüksek fiyatı olarak 325.57 aralığında işlem gördü.

Pool Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
316.88 325.57
Yıllık aralık
282.22 395.60
Önceki kapanış
325.12
Açılış
325.12
Satış
317.92
Alış
318.22
Düşük
316.88
Yüksek
325.57
Hacim
1.589 K
Günlük değişim
-2.21%
Aylık değişim
3.74%
6 aylık değişim
0.45%
Yıllık değişim
-15.45%
