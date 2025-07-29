통화 / POOL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
POOL: Pool Corporation
317.92 USD 7.20 (2.21%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
POOL 환율이 오늘 -2.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 316.88이고 고가는 325.57이었습니다.
Pool Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POOL News
- 1 Top Stock to Buy Right Now That Warren Buffett Has Been Buying
- Here Are the 2 Stocks Warren Buffett Can't Stop Buying
- 스티펠, Pool Corp 목표 주가 300달러 유지
- Pool Corp stock price target maintained at $300 by Stifel
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Buffett Bets On Real Estate: New Holdings Revealed At Berkshire Hathaway
- Billionaire Warren Buffett Sold 41% of Berkshire's Stake in Bank of America and Is Piling Into 2 Magnificent Stocks for a 4th Straight Quarter
- 12 Stocks Warren Buffett's Berkshire Hathaway Has Been Loading Up On in 2025
- Billionaire Warren Buffett Sold 41% of Berkshire's Stake in Bank of America and Is Piling Into an Industry Leader That's Gained Almost 47,000% Since Its IPO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Billionaire Warren Buffett Sold 69% of Berkshire's Stake in Apple and Has Loaded Up on This Industry-Leading Stock for 4 Straight Quarters
- Highlights From Berkshire Hathaway Earnings: 3 Key Trends Investors Should Track
- MetaWin Announces $1.3 Million NFT Holder Exclusive Giveaway
- Warren Buffett Doubles Down On America's Housing Boom, Upping Berkshire's Holdings In Homebuilders And Building Supply Firms By Triple Digits - D.R. Horton (NYSE:DHI), Allegion (NYSE:ALLE)
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Warren Buffett places new bets on UnitedHealth and a major homebuilder, sending their stocks soaring
- UnitedHealth shares surge as Buffett’s Berkshire shows new stake
- YETI vs. POOL: Which Stock Is the Better Value Option?
- 3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
- CoinW Enhances Futures Protection Program with New Features to Safeguard Traders
- Dorian LPG Q1 FY26 slides: profit slumps 80% despite growing global volumes
- Billionaire Warren Buffett Sold 39% of Berkshire's Stake in Bank of America and Is Piling Into an Industry Leader That's Gained Almost 48,000% Since Its IPO
- Pool Corporation declares $1.25 quarterly dividend
- Leslie’s stock price target lowered to $0.47 by Stifel on weak results
일일 변동 비율
316.88 325.57
년간 변동
282.22 395.60
- 이전 종가
- 325.12
- 시가
- 325.12
- Bid
- 317.92
- Ask
- 318.22
- 저가
- 316.88
- 고가
- 325.57
- 볼륨
- 1.589 K
- 일일 변동
- -2.21%
- 월 변동
- 3.74%
- 6개월 변동
- 0.45%
- 년간 변동율
- -15.45%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K