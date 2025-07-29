Валюты / POOL
POOL: Pool Corporation
328.28 USD 3.50 (1.08%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс POOL за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 323.35, а максимальная — 329.54.
Следите за динамикой Pool Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
323.35 329.54
Годовой диапазон
282.22 395.60
- Предыдущее закрытие
- 324.78
- Open
- 327.41
- Bid
- 328.28
- Ask
- 328.58
- Low
- 323.35
- High
- 329.54
- Объем
- 726
- Дневное изменение
- 1.08%
- Месячное изменение
- 7.12%
- 6-месячное изменение
- 3.72%
- Годовое изменение
- -12.69%
