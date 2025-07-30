Währungen / POOL
POOL: Pool Corporation
325.12 USD 1.79 (0.55%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von POOL hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 321.71 bis zu einem Hoch von 327.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pool Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POOL News
Tagesspanne
321.71 327.46
Jahresspanne
282.22 395.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 323.33
- Eröffnung
- 323.51
- Bid
- 325.12
- Ask
- 325.42
- Tief
- 321.71
- Hoch
- 327.46
- Volumen
- 870
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- 6.09%
- 6-Monatsänderung
- 2.72%
- Jahresänderung
- -13.53%
