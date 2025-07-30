KurseKategorien
Währungen / POOL
POOL: Pool Corporation

325.12 USD 1.79 (0.55%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von POOL hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 321.71 bis zu einem Hoch von 327.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pool Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
321.71 327.46
Jahresspanne
282.22 395.60
Vorheriger Schlusskurs
323.33
Eröffnung
323.51
Bid
325.12
Ask
325.42
Tief
321.71
Hoch
327.46
Volumen
870
Tagesänderung
0.55%
Monatsänderung
6.09%
6-Monatsänderung
2.72%
Jahresänderung
-13.53%
