Dövizler / POCI
POCI: Precision Optics Corporation Inc
4.35 USD 0.09 (2.03%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
POCI fiyatı bugün -2.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.35 ve Yüksek fiyatı olarak 4.55 aralığında işlem gördü.
Precision Optics Corporation Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
POCI haberleri
- Precision Optics at Lytham Summit: Strategic Growth and Market Expansion
- Precision Optics Expands Facilities to Meet Growing Backlog
- Precision Optics at Lytham Partners: Strategic Growth and Challenges
- Precision Optics to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
- Precision Optics reports annual meeting results
- Earnings call transcript: Precision Optics Q3 2025 sees significant revenue drop
- Precision Optics Corporation, Inc. (POCI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
4.35 4.55
Yıllık aralık
3.47 5.48
- Önceki kapanış
- 4.44
- Açılış
- 4.52
- Satış
- 4.35
- Alış
- 4.65
- Düşük
- 4.35
- Yüksek
- 4.55
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- -2.03%
- Aylık değişim
- -6.85%
- 6 aylık değişim
- 5.58%
- Yıllık değişim
- -17.92%
21 Eylül, Pazar