POCI: Precision Optics Corporation Inc
4.36 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de POCI de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.36, mientras que el máximo ha alcanzado 4.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Precision Optics Corporation Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POCI News
- Precision Optics at Lytham Summit: Strategic Growth and Market Expansion
- Precision Optics Expands Facilities to Meet Growing Backlog
- Precision Optics at Lytham Partners: Strategic Growth and Challenges
- Precision Optics to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
- Precision Optics reports annual meeting results
- Earnings call transcript: Precision Optics Q3 2025 sees significant revenue drop
- Precision Optics Corporation, Inc. (POCI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
4.36 4.45
Rango anual
3.47 5.48
- Cierres anteriores
- 4.36
- Open
- 4.45
- Bid
- 4.36
- Ask
- 4.66
- Low
- 4.36
- High
- 4.45
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -6.64%
- Cambio a 6 meses
- 5.83%
- Cambio anual
- -17.74%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B