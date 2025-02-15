Devises / POCI
POCI: Precision Optics Corporation Inc
4.35 USD 0.09 (2.03%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de POCI a changé de -2.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.35 et à un maximum de 4.55.
POCI Nouvelles
Range quotidien
4.35 4.55
Range Annuel
3.47 5.48
- Clôture Précédente
- 4.44
- Ouverture
- 4.52
- Bid
- 4.35
- Ask
- 4.65
- Plus Bas
- 4.35
- Plus Haut
- 4.55
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -2.03%
- Changement Mensuel
- -6.85%
- Changement à 6 Mois
- 5.58%
- Changement Annuel
- -17.92%
20 septembre, samedi