POCI: Precision Optics Corporation Inc
4.36 USD 0.03 (0.68%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс POCI за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.36, а максимальная — 4.65.
Следите за динамикой Precision Optics Corporation Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.36 4.65
Годовой диапазон
3.47 5.48
- Предыдущее закрытие
- 4.39
- Open
- 4.59
- Bid
- 4.36
- Ask
- 4.66
- Low
- 4.36
- High
- 4.65
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- -6.64%
- 6-месячное изменение
- 5.83%
- Годовое изменение
- -17.74%
