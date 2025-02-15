Währungen / POCI
POCI: Precision Optics Corporation Inc
4.52 USD 0.08 (1.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von POCI hat sich für heute um 1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.52 bis zu einem Hoch von 4.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Precision Optics Corporation Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
POCI News
Tagesspanne
4.52 4.52
Jahresspanne
3.47 5.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.44
- Eröffnung
- 4.52
- Bid
- 4.52
- Ask
- 4.82
- Tief
- 4.52
- Hoch
- 4.52
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.80%
- Monatsänderung
- -3.21%
- 6-Monatsänderung
- 9.71%
- Jahresänderung
- -14.72%
