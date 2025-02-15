通貨 / POCI
POCI: Precision Optics Corporation Inc
4.44 USD 0.08 (1.83%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
POCIの今日の為替レートは、1.83%変化しました。日中、通貨は1あたり4.44の安値と4.46の高値で取引されました。
Precision Optics Corporation Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- Precision Optics at Lytham Summit: Strategic Growth and Market Expansion
- Precision Optics Expands Facilities to Meet Growing Backlog
- Precision Optics at Lytham Partners: Strategic Growth and Challenges
- Precision Optics to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
- Precision Optics reports annual meeting results
- Earnings call transcript: Precision Optics Q3 2025 sees significant revenue drop
- Precision Optics Corporation, Inc. (POCI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
4.44 4.46
1年のレンジ
3.47 5.48
- 以前の終値
- 4.36
- 始値
- 4.46
- 買値
- 4.44
- 買値
- 4.74
- 安値
- 4.44
- 高値
- 4.46
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 1.83%
- 1ヶ月の変化
- -4.93%
- 6ヶ月の変化
- 7.77%
- 1年の変化
- -16.23%
