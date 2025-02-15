QuotazioniSezioni
Valute / POCI
Tornare a Azioni

POCI: Precision Optics Corporation Inc

4.35 USD 0.09 (2.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio POCI ha avuto una variazione del -2.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.35 e ad un massimo di 4.55.

Segui le dinamiche di Precision Optics Corporation Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

POCI News

Intervallo Giornaliero
4.35 4.55
Intervallo Annuale
3.47 5.48
Chiusura Precedente
4.44
Apertura
4.52
Bid
4.35
Ask
4.65
Minimo
4.35
Massimo
4.55
Volume
8
Variazione giornaliera
-2.03%
Variazione Mensile
-6.85%
Variazione Semestrale
5.58%
Variazione Annuale
-17.92%
21 settembre, domenica