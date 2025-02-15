Valute / POCI
POCI: Precision Optics Corporation Inc
4.35 USD 0.09 (2.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio POCI ha avuto una variazione del -2.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.35 e ad un massimo di 4.55.
Segui le dinamiche di Precision Optics Corporation Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
POCI News
Intervallo Giornaliero
4.35 4.55
Intervallo Annuale
3.47 5.48
- Chiusura Precedente
- 4.44
- Apertura
- 4.52
- Bid
- 4.35
- Ask
- 4.65
- Minimo
- 4.35
- Massimo
- 4.55
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -2.03%
- Variazione Mensile
- -6.85%
- Variazione Semestrale
- 5.58%
- Variazione Annuale
- -17.92%
21 settembre, domenica