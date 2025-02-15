Moedas / POCI
POCI: Precision Optics Corporation Inc
4.44 USD 0.08 (1.83%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do POCI para hoje mudou para 1.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.44 e o mais alto foi 4.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Precision Optics Corporation Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
POCI Notícias
Faixa diária
4.44 4.46
Faixa anual
3.47 5.48
- Fechamento anterior
- 4.36
- Open
- 4.46
- Bid
- 4.44
- Ask
- 4.74
- Low
- 4.44
- High
- 4.46
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 1.83%
- Mudança mensal
- -4.93%
- Mudança de 6 meses
- 7.77%
- Mudança anual
- -16.23%
