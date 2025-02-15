货币 / POCI
POCI: Precision Optics Corporation Inc
4.36 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日POCI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点4.36和高点4.40进行交易。
关注Precision Optics Corporation Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.36 4.40
年范围
3.47 5.48
- 前一天收盘价
- 4.36
- 开盘价
- 4.40
- 卖价
- 4.36
- 买价
- 4.66
- 最低价
- 4.36
- 最高价
- 4.40
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -6.64%
- 6个月变化
- 5.83%
- 年变化
- -17.74%
