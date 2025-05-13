FiyatlarBölümler
PMEC
PMEC: Primech Holdings Ltd

1.79 USD 0.04 (2.29%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PMEC fiyatı bugün 2.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.77 ve Yüksek fiyatı olarak 1.80 aralığında işlem gördü.

Primech Holdings Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
1.77 1.80
Yıllık aralık
0.54 1.88
Önceki kapanış
1.75
Açılış
1.78
Satış
1.79
Alış
2.09
Düşük
1.77
Yüksek
1.80
Hacim
26
Günlük değişim
2.29%
Aylık değişim
0.56%
6 aylık değişim
132.47%
Yıllık değişim
135.53%
