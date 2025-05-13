Valute / PMEC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PMEC: Primech Holdings Ltd
1.79 USD 0.04 (2.29%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PMEC ha avuto una variazione del 2.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.77 e ad un massimo di 1.80.
Segui le dinamiche di Primech Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PMEC News
- Primech apre il primo ufficio negli Stati Uniti in Illinois
- Primech opens first U.S. office in Illinois, expanding into North America
- Primech secures $19.6 million cleaning contract with Singapore polytechnic
- Primech AI launches next-generation HYTRON cleaning robot
- Primech A & P secures S$10.65 million contract extension in Singapore
- Primech AI, a Subsidiary of Primech Holdings, Expands to the Hong Kong Market Through a Strategic Partnership with ReMining Ai Ltd.
- Primech AI, Subsidiary of Primech Holdings Wins Robotics Category at Singapore Business Review Technology Excellence Awards 2025
- Primech AI Signs Lease Agreement with Leading Facilities Management Leader for HYTRON LITE Robot Deployment at One of Singapore’s Largest Hospitals
- PMEC Stock Hits 52-Week High at $1.39 Amidst Strong Growth
- Primech A&P Secures New Contracts and Extensions Worth Over $2.6 Million for Q1 2025
- Primech AI deploys AI cleaning robot in Singapore mall
- Primech AI Showcases Revolutionary HYTRON LITE Bathroom Cleaning Robot at Facilities Management Community of Practice Event in Singapore
- Primech Regains Compliance with Nasdaq’s Minimum Bid Price Requirement
- Primech Holdings calls extraordinary general meeting
Intervallo Giornaliero
1.77 1.80
Intervallo Annuale
0.54 1.88
- Chiusura Precedente
- 1.75
- Apertura
- 1.78
- Bid
- 1.79
- Ask
- 2.09
- Minimo
- 1.77
- Massimo
- 1.80
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- 2.29%
- Variazione Mensile
- 0.56%
- Variazione Semestrale
- 132.47%
- Variazione Annuale
- 135.53%
21 settembre, domenica