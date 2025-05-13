QuotazioniSezioni
PMEC
PMEC: Primech Holdings Ltd

1.79 USD 0.04 (2.29%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PMEC ha avuto una variazione del 2.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.77 e ad un massimo di 1.80.

Segui le dinamiche di Primech Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
1.77 1.80
Intervallo Annuale
0.54 1.88
Chiusura Precedente
1.75
Apertura
1.78
Bid
1.79
Ask
2.09
Minimo
1.77
Massimo
1.80
Volume
26
Variazione giornaliera
2.29%
Variazione Mensile
0.56%
Variazione Semestrale
132.47%
Variazione Annuale
135.53%
21 settembre, domenica