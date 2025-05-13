KurseKategorien
PMEC: Primech Holdings Ltd

1.77 USD 0.02 (1.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PMEC hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.77 bis zu einem Hoch von 1.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Primech Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.77 1.80
Jahresspanne
0.54 1.88
Vorheriger Schlusskurs
1.75
Eröffnung
1.78
Bid
1.77
Ask
2.07
Tief
1.77
Hoch
1.80
Volumen
23
Tagesänderung
1.14%
Monatsänderung
-0.56%
6-Monatsänderung
129.87%
Jahresänderung
132.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K