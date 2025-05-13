Währungen / PMEC
PMEC: Primech Holdings Ltd
1.77 USD 0.02 (1.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PMEC hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.77 bis zu einem Hoch von 1.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Primech Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PMEC News
- Primech expandiert nach Nordamerika und eröffnet erstes US-Büro in Illinois
- Primech opens first U.S. office in Illinois, expanding into North America
- Primech secures $19.6 million cleaning contract with Singapore polytechnic
- Primech AI launches next-generation HYTRON cleaning robot
- Primech A & P secures S$10.65 million contract extension in Singapore
- Primech AI, a Subsidiary of Primech Holdings, Expands to the Hong Kong Market Through a Strategic Partnership with ReMining Ai Ltd.
- Primech AI, Subsidiary of Primech Holdings Wins Robotics Category at Singapore Business Review Technology Excellence Awards 2025
- Primech AI Signs Lease Agreement with Leading Facilities Management Leader for HYTRON LITE Robot Deployment at One of Singapore’s Largest Hospitals
- PMEC Stock Hits 52-Week High at $1.39 Amidst Strong Growth
- Primech A&P Secures New Contracts and Extensions Worth Over $2.6 Million for Q1 2025
- Primech AI deploys AI cleaning robot in Singapore mall
- Primech AI Showcases Revolutionary HYTRON LITE Bathroom Cleaning Robot at Facilities Management Community of Practice Event in Singapore
- Primech Regains Compliance with Nasdaq’s Minimum Bid Price Requirement
- Primech Holdings calls extraordinary general meeting
Tagesspanne
1.77 1.80
Jahresspanne
0.54 1.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.75
- Eröffnung
- 1.78
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Tief
- 1.77
- Hoch
- 1.80
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 1.14%
- Monatsänderung
- -0.56%
- 6-Monatsänderung
- 129.87%
- Jahresänderung
- 132.89%
