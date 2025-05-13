通貨 / PMEC
PMEC: Primech Holdings Ltd
1.75 USD 0.05 (2.78%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PMECの今日の為替レートは、-2.78%変化しました。日中、通貨は1あたり1.75の安値と1.81の高値で取引されました。
Primech Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PMEC News
- プライメック、北米進出の一環としてイリノイ州に米国初の事務所を開設
- Primech opens first U.S. office in Illinois, expanding into North America
- Primech secures $19.6 million cleaning contract with Singapore polytechnic
- Primech AI launches next-generation HYTRON cleaning robot
- Primech A & P secures S$10.65 million contract extension in Singapore
- Primech AI, a Subsidiary of Primech Holdings, Expands to the Hong Kong Market Through a Strategic Partnership with ReMining Ai Ltd.
- Primech AI, Subsidiary of Primech Holdings Wins Robotics Category at Singapore Business Review Technology Excellence Awards 2025
- Primech AI Signs Lease Agreement with Leading Facilities Management Leader for HYTRON LITE Robot Deployment at One of Singapore’s Largest Hospitals
- PMEC Stock Hits 52-Week High at $1.39 Amidst Strong Growth
- Primech A&P Secures New Contracts and Extensions Worth Over $2.6 Million for Q1 2025
- Primech AI deploys AI cleaning robot in Singapore mall
- Primech AI Showcases Revolutionary HYTRON LITE Bathroom Cleaning Robot at Facilities Management Community of Practice Event in Singapore
- Primech Regains Compliance with Nasdaq’s Minimum Bid Price Requirement
- Primech Holdings calls extraordinary general meeting
1日のレンジ
1.75 1.81
1年のレンジ
0.54 1.88
- 以前の終値
- 1.80
- 始値
- 1.81
- 買値
- 1.75
- 買値
- 2.05
- 安値
- 1.75
- 高値
- 1.81
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- -2.78%
- 1ヶ月の変化
- -1.69%
- 6ヶ月の変化
- 127.27%
- 1年の変化
- 130.26%
