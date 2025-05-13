Divisas / PMEC
PMEC: Primech Holdings Ltd
1.80 USD 0.07 (3.74%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PMEC de hoy ha cambiado un -3.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.80, mientras que el máximo ha alcanzado 1.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Primech Holdings Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PMEC News
- Primech secures $19.6 million cleaning contract with Singapore polytechnic
- Primech AI launches next-generation HYTRON cleaning robot
- Primech A & P secures S$10.65 million contract extension in Singapore
- Primech AI, a Subsidiary of Primech Holdings, Expands to the Hong Kong Market Through a Strategic Partnership with ReMining Ai Ltd.
- Primech AI, Subsidiary of Primech Holdings Wins Robotics Category at Singapore Business Review Technology Excellence Awards 2025
- Primech AI Signs Lease Agreement with Leading Facilities Management Leader for HYTRON LITE Robot Deployment at One of Singapore’s Largest Hospitals
- PMEC Stock Hits 52-Week High at $1.39 Amidst Strong Growth
- Primech A&P Secures New Contracts and Extensions Worth Over $2.6 Million for Q1 2025
- Primech AI deploys AI cleaning robot in Singapore mall
- Primech AI Showcases Revolutionary HYTRON LITE Bathroom Cleaning Robot at Facilities Management Community of Practice Event in Singapore
- Primech Regains Compliance with Nasdaq’s Minimum Bid Price Requirement
- Primech Holdings calls extraordinary general meeting
Rango diario
1.80 1.86
Rango anual
0.54 1.88
- Cierres anteriores
- 1.87
- Open
- 1.84
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Low
- 1.80
- High
- 1.86
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- -3.74%
- Cambio mensual
- 1.12%
- Cambio a 6 meses
- 133.77%
- Cambio anual
- 136.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B