PMEC: Primech Holdings Ltd

1.87 USD 0.03 (1.63%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PMEC за сегодня изменился на 1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 1.87.

Следите за динамикой Primech Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
1.83 1.87
Годовой диапазон
0.54 1.88
Предыдущее закрытие
1.84
Open
1.83
Bid
1.87
Ask
2.17
Low
1.83
High
1.87
Объем
26
Дневное изменение
1.63%
Месячное изменение
5.06%
6-месячное изменение
142.86%
Годовое изменение
146.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.