PMEC: Primech Holdings Ltd
1.87 USD 0.03 (1.63%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PMEC за сегодня изменился на 1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 1.87.
Следите за динамикой Primech Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PMEC
Дневной диапазон
1.83 1.87
Годовой диапазон
0.54 1.88
- Предыдущее закрытие
- 1.84
- Open
- 1.83
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Low
- 1.83
- High
- 1.87
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 1.63%
- Месячное изменение
- 5.06%
- 6-месячное изменение
- 142.86%
- Годовое изменение
- 146.05%
