Dövizler / PLSE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PLSE: Pulse Biosciences Inc
17.61 USD 0.91 (4.91%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLSE fiyatı bugün -4.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.52 ve Yüksek fiyatı olarak 18.52 aralığında işlem gördü.
Pulse Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLSE haberleri
- Pulse Biosciences’in CTO’su Uecker 731.200 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Pulse Biosciences (PLSE) CTO Uecker sells $731,200 in shares
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Pulse Biosciences’in (PLSE) yöneticisi Duggan 2,79 milyon dolar değerinde hisse satın aldı
- Pulse Biosciences (PLSE) director Duggan buys shares worth $2.79 million
- Pulse Biosciences Gets FDA IDE Nod for Atrial Fibrillation Study
- FDA approves Pulse Biosciences’ IDE study for atrial fibrillation treatment
- PLSE Shares Rise on First-in-Human Data for Thyroid Nodule Treatment
- Pulse Biosciences reports success in thyroid nodule treatment study
- Pulse Biosciences at Canaccord Conference: Strategic Expansion in Ablation
- Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pulse Biosciences appoints Steven T. Weber as principal accounting officer
- Pulse Biosciences stock initiated at Outperform by Oppenheimer on nsPFA potential
- Pulse Biosciences Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Pulse Biosciences: Interesting Product, But No Revenue Stream (NASDAQ:PLSE)
- Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Pulse Biosciences reports wider Q4 loss, shares dip
Günlük aralık
17.52 18.52
Yıllık aralık
13.77 25.00
- Önceki kapanış
- 18.52
- Açılış
- 18.52
- Satış
- 17.61
- Alış
- 17.91
- Düşük
- 17.52
- Yüksek
- 18.52
- Hacim
- 946
- Günlük değişim
- -4.91%
- Aylık değişim
- 14.72%
- 6 aylık değişim
- 9.72%
- Yıllık değişim
- -0.40%
21 Eylül, Pazar