通貨 / PLSE
PLSE: Pulse Biosciences Inc

18.52 USD 2.25 (13.83%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PLSEの今日の為替レートは、13.83%変化しました。日中、通貨は1あたり16.27の安値と18.65の高値で取引されました。

Pulse Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLSE News

1日のレンジ
16.27 18.65
1年のレンジ
13.77 25.00
以前の終値
16.27
始値
16.27
買値
18.52
買値
18.82
安値
16.27
高値
18.65
出来高
1.151 K
1日の変化
13.83%
1ヶ月の変化
20.65%
6ヶ月の変化
15.39%
1年の変化
4.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K