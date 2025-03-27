Валюты / PLSE
PLSE: Pulse Biosciences Inc
16.64 USD 0.90 (5.72%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLSE за сегодня изменился на 5.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.51, а максимальная — 16.80.
Следите за динамикой Pulse Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PLSE
Дневной диапазон
15.51 16.80
Годовой диапазон
13.77 25.00
- Предыдущее закрытие
- 15.74
- Open
- 15.56
- Bid
- 16.64
- Ask
- 16.94
- Low
- 15.51
- High
- 16.80
- Объем
- 814
- Дневное изменение
- 5.72%
- Месячное изменение
- 8.40%
- 6-месячное изменение
- 3.68%
- Годовое изменение
- -5.88%
