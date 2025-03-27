КотировкиРазделы
Валюты / PLSE
PLSE: Pulse Biosciences Inc

16.64 USD 0.90 (5.72%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PLSE за сегодня изменился на 5.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.51, а максимальная — 16.80.

Следите за динамикой Pulse Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PLSE

Дневной диапазон
15.51 16.80
Годовой диапазон
13.77 25.00
Предыдущее закрытие
15.74
Open
15.56
Bid
16.64
Ask
16.94
Low
15.51
High
16.80
Объем
814
Дневное изменение
5.72%
Месячное изменение
8.40%
6-месячное изменение
3.68%
Годовое изменение
-5.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.