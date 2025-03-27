Moedas / PLSE
PLSE: Pulse Biosciences Inc
17.99 USD 1.72 (10.57%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLSE para hoje mudou para 10.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.27 e o mais alto foi 18.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Pulse Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PLSE Notícias
Faixa diária
16.27 18.22
Faixa anual
13.77 25.00
- Fechamento anterior
- 16.27
- Open
- 16.27
- Bid
- 17.99
- Ask
- 18.29
- Low
- 16.27
- High
- 18.22
- Volume
- 183
- Mudança diária
- 10.57%
- Mudança mensal
- 17.20%
- Mudança de 6 meses
- 12.09%
- Mudança anual
- 1.75%
