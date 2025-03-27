货币 / PLSE
PLSE: Pulse Biosciences Inc
16.09 USD 0.55 (3.31%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PLSE汇率已更改-3.31%。当日，交易品种以低点16.02和高点16.75进行交易。
关注Pulse Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLSE新闻
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- 脉冲生物科学(PLSE)董事Duggan购买价值279万美元股票
- Pulse Biosciences (PLSE) director Duggan buys shares worth $2.79 million
- Pulse Biosciences Gets FDA IDE Nod for Atrial Fibrillation Study
- FDA approves Pulse Biosciences’ IDE study for atrial fibrillation treatment
- PLSE Shares Rise on First-in-Human Data for Thyroid Nodule Treatment
- Pulse Biosciences reports success in thyroid nodule treatment study
- Pulse Biosciences at Canaccord Conference: Strategic Expansion in Ablation
- Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pulse Biosciences appoints Steven T. Weber as principal accounting officer
- Pulse Biosciences stock initiated at Outperform by Oppenheimer on nsPFA potential
- Pulse Biosciences Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Pulse Biosciences: Interesting Product, But No Revenue Stream (NASDAQ:PLSE)
- Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Pulse Biosciences reports wider Q4 loss, shares dip
日范围
16.02 16.75
年范围
13.77 25.00
- 前一天收盘价
- 16.64
- 开盘价
- 16.66
- 卖价
- 16.09
- 买价
- 16.39
- 最低价
- 16.02
- 最高价
- 16.75
- 交易量
- 180
- 日变化
- -3.31%
- 月变化
- 4.82%
- 6个月变化
- 0.25%
- 年变化
- -8.99%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值