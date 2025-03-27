Währungen / PLSE
PLSE: Pulse Biosciences Inc
18.52 USD 2.25 (13.83%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLSE hat sich für heute um 13.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.27 bis zu einem Hoch von 18.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pulse Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.27 18.65
Jahresspanne
13.77 25.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.27
- Eröffnung
- 16.27
- Bid
- 18.52
- Ask
- 18.82
- Tief
- 16.27
- Hoch
- 18.65
- Volumen
- 1.151 K
- Tagesänderung
- 13.83%
- Monatsänderung
- 20.65%
- 6-Monatsänderung
- 15.39%
- Jahresänderung
- 4.75%
