PLSE: Pulse Biosciences Inc

18.52 USD 2.25 (13.83%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PLSE hat sich für heute um 13.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.27 bis zu einem Hoch von 18.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pulse Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.27 18.65
Jahresspanne
13.77 25.00
Vorheriger Schlusskurs
16.27
Eröffnung
16.27
Bid
18.52
Ask
18.82
Tief
16.27
Hoch
18.65
Volumen
1.151 K
Tagesänderung
13.83%
Monatsänderung
20.65%
6-Monatsänderung
15.39%
Jahresänderung
4.75%
