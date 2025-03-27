Devises / PLSE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PLSE: Pulse Biosciences Inc
17.61 USD 0.91 (4.91%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PLSE a changé de -4.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.52 et à un maximum de 18.52.
Suivez la dynamique Pulse Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLSE Nouvelles
- Le directeur technique de Pulse Biosciences vend des actions pour 731.200€
- Pulse Biosciences (PLSE) CTO Uecker sells $731,200 in shares
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Le directeur de Pulse Biosciences (PLSE) achète des actions pour 2,79 millions $
- Pulse Biosciences (PLSE) director Duggan buys shares worth $2.79 million
- Pulse Biosciences Gets FDA IDE Nod for Atrial Fibrillation Study
- FDA approves Pulse Biosciences’ IDE study for atrial fibrillation treatment
- PLSE Shares Rise on First-in-Human Data for Thyroid Nodule Treatment
- Pulse Biosciences reports success in thyroid nodule treatment study
- Pulse Biosciences at Canaccord Conference: Strategic Expansion in Ablation
- Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pulse Biosciences appoints Steven T. Weber as principal accounting officer
- Pulse Biosciences stock initiated at Outperform by Oppenheimer on nsPFA potential
- Pulse Biosciences Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Pulse Biosciences: Interesting Product, But No Revenue Stream (NASDAQ:PLSE)
- Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Pulse Biosciences reports wider Q4 loss, shares dip
Range quotidien
17.52 18.52
Range Annuel
13.77 25.00
- Clôture Précédente
- 18.52
- Ouverture
- 18.52
- Bid
- 17.61
- Ask
- 17.91
- Plus Bas
- 17.52
- Plus Haut
- 18.52
- Volume
- 946
- Changement quotidien
- -4.91%
- Changement Mensuel
- 14.72%
- Changement à 6 Mois
- 9.72%
- Changement Annuel
- -0.40%
20 septembre, samedi