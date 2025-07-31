Dövizler / PLMR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PLMR: Palomar Holdings Inc
115.84 USD 1.93 (1.64%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLMR fiyatı bugün -1.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 115.10 ve Yüksek fiyatı olarak 118.82 aralığında işlem gördü.
Palomar Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLMR haberleri
- Heritage vs. Palomar: Which P&C Insurer Offers Better Returns?
- Here's Why Palomar (PLMR) is a Strong Growth Stock
- PLMR Stock Outperforms Industry, Trades at Premium: Time to Hold?
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Palomar Stock?
- Palomar at KBW Insurance Conference: Strategic Expansion and Growth
- Why Is Palomar (PLMR) Up 8.9% Since Last Earnings Report?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Palomar Holdings: Running On All Cylinders, Buy The Correction (NASDAQ:PLMR)
- Why Palomar (PLMR) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- PLMR Rallies 29.6% in a Year: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- JPMorgan lowers Palomar stock price target to $158 on slower earthquake growth
- Keefe, Bruyette & Woods lowers Palomar stock price target to $172
- Palomar stock price target lowered to $151 by Piper Sandler on expense ratio concerns
- Palomar Q2 Earnings, Revenues Top Estimates, Premiums Rise Y/Y
- EverQuote Earnings Jump, Topping Views. The Street Focuses On Sales Growth
- EverQuote Getting Closer To Key Technical Measure
- Palomar (PLMR) Q2 Revenue Jumps 55%
- Investors Are Mining Best Stock Lists For Hot Gold Stocks: Check Out New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Palomar (PLMR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Palomar (PLMR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Can Lemonade Keep its Beat Streak Alive in Q2 Earnings?
- Heritage Due to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Will Palomar Holdings Pull Off a Surprise This Earnings Season?
Günlük aralık
115.10 118.82
Yıllık aralık
86.51 175.85
- Önceki kapanış
- 117.77
- Açılış
- 118.24
- Satış
- 115.84
- Alış
- 116.14
- Düşük
- 115.10
- Yüksek
- 118.82
- Hacim
- 521
- Günlük değişim
- -1.64%
- Aylık değişim
- -4.96%
- 6 aylık değişim
- -15.43%
- Yıllık değişim
- 22.56%
21 Eylül, Pazar