クォートセクション
通貨 / PLMR
株に戻る

PLMR: Palomar Holdings Inc

117.77 USD 2.72 (2.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PLMRの今日の為替レートは、2.36%変化しました。日中、通貨は1あたり114.43の安値と118.42の高値で取引されました。

Palomar Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLMR News

1日のレンジ
114.43 118.42
1年のレンジ
86.51 175.85
以前の終値
115.05
始値
115.07
買値
117.77
買値
118.07
安値
114.43
高値
118.42
出来高
1.182 K
1日の変化
2.36%
1ヶ月の変化
-3.37%
6ヶ月の変化
-14.02%
1年の変化
24.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K