PLMR: Palomar Holdings Inc
114.54 USD 1.25 (1.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLMR за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.45, а максимальная — 117.52.
Следите за динамикой Palomar Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
114.45 117.52
Годовой диапазон
86.51 175.85
- Предыдущее закрытие
- 115.79
- Open
- 115.20
- Bid
- 114.54
- Ask
- 114.84
- Low
- 114.45
- High
- 117.52
- Объем
- 807
- Дневное изменение
- -1.08%
- Месячное изменение
- -6.02%
- 6-месячное изменение
- -16.38%
- Годовое изменение
- 21.18%
