PLMR: Palomar Holdings Inc
117.77 USD 2.72 (2.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLMR hat sich für heute um 2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 114.43 bis zu einem Hoch von 118.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Palomar Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
114.43 118.42
Jahresspanne
86.51 175.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 115.05
- Eröffnung
- 115.07
- Bid
- 117.77
- Ask
- 118.07
- Tief
- 114.43
- Hoch
- 118.42
- Volumen
- 1.182 K
- Tagesänderung
- 2.36%
- Monatsänderung
- -3.37%
- 6-Monatsänderung
- -14.02%
- Jahresänderung
- 24.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K