KurseKategorien
Währungen / PLMR
Zurück zum Aktien

PLMR: Palomar Holdings Inc

117.77 USD 2.72 (2.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PLMR hat sich für heute um 2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 114.43 bis zu einem Hoch von 118.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die Palomar Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLMR News

Tagesspanne
114.43 118.42
Jahresspanne
86.51 175.85
Vorheriger Schlusskurs
115.05
Eröffnung
115.07
Bid
117.77
Ask
118.07
Tief
114.43
Hoch
118.42
Volumen
1.182 K
Tagesänderung
2.36%
Monatsänderung
-3.37%
6-Monatsänderung
-14.02%
Jahresänderung
24.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K