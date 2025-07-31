Devises / PLMR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PLMR: Palomar Holdings Inc
115.84 USD 1.93 (1.64%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PLMR a changé de -1.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 115.10 et à un maximum de 118.82.
Suivez la dynamique Palomar Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLMR Nouvelles
- Heritage vs. Palomar: Which P&C Insurer Offers Better Returns?
- Here's Why Palomar (PLMR) is a Strong Growth Stock
- PLMR Stock Outperforms Industry, Trades at Premium: Time to Hold?
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Palomar Stock?
- Palomar at KBW Insurance Conference: Strategic Expansion and Growth
- Why Is Palomar (PLMR) Up 8.9% Since Last Earnings Report?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Palomar Holdings: Running On All Cylinders, Buy The Correction (NASDAQ:PLMR)
- Why Palomar (PLMR) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- PLMR Rallies 29.6% in a Year: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- JPMorgan lowers Palomar stock price target to $158 on slower earthquake growth
- Keefe, Bruyette & Woods lowers Palomar stock price target to $172
- Palomar stock price target lowered to $151 by Piper Sandler on expense ratio concerns
- Palomar Q2 Earnings, Revenues Top Estimates, Premiums Rise Y/Y
- EverQuote Earnings Jump, Topping Views. The Street Focuses On Sales Growth
- EverQuote Getting Closer To Key Technical Measure
- Palomar (PLMR) Q2 Revenue Jumps 55%
- Investors Are Mining Best Stock Lists For Hot Gold Stocks: Check Out New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Palomar (PLMR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Palomar (PLMR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Can Lemonade Keep its Beat Streak Alive in Q2 Earnings?
- Heritage Due to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Will Palomar Holdings Pull Off a Surprise This Earnings Season?
Range quotidien
115.10 118.82
Range Annuel
86.51 175.85
- Clôture Précédente
- 117.77
- Ouverture
- 118.24
- Bid
- 115.84
- Ask
- 116.14
- Plus Bas
- 115.10
- Plus Haut
- 118.82
- Volume
- 521
- Changement quotidien
- -1.64%
- Changement Mensuel
- -4.96%
- Changement à 6 Mois
- -15.43%
- Changement Annuel
- 22.56%
20 septembre, samedi