CotationsSections
Devises / PLMR
Retour à Actions

PLMR: Palomar Holdings Inc

115.84 USD 1.93 (1.64%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PLMR a changé de -1.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 115.10 et à un maximum de 118.82.

Suivez la dynamique Palomar Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLMR Nouvelles

Range quotidien
115.10 118.82
Range Annuel
86.51 175.85
Clôture Précédente
117.77
Ouverture
118.24
Bid
115.84
Ask
116.14
Plus Bas
115.10
Plus Haut
118.82
Volume
521
Changement quotidien
-1.64%
Changement Mensuel
-4.96%
Changement à 6 Mois
-15.43%
Changement Annuel
22.56%
20 septembre, samedi