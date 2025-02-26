FiyatlarBölümler
Dövizler / PHVS
PHVS: Pharvaris N.V

25.36 USD 0.82 (3.34%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PHVS fiyatı bugün 3.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.96 ve Yüksek fiyatı olarak 25.39 aralığında işlem gördü.

Pharvaris N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
23.96 25.39
Yıllık aralık
11.51 26.33
Önceki kapanış
24.54
Açılış
24.65
Satış
25.36
Alış
25.66
Düşük
23.96
Yüksek
25.39
Hacim
883
Günlük değişim
3.34%
Aylık değişim
17.95%
6 aylık değişim
74.90%
Yıllık değişim
41.91%
21 Eylül, Pazar